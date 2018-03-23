Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Yabancı yatırımcı talebi çok yüksek. Türk hisselerine güveniyorlar. Avrupa ve Amerika'dan yoğun talep geliyor. Çünkü çok ciddi getiri sağlıyoruz." dedi.

Karadağ, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki "Bankacılık: Finansın Geleceği" başlıklı oturumda, Borsa İstanbul olarak dünya borsalarıyla aynı seviyede hizmet sunduklarını söyledi.

Altyapı açısından hazır olduklarını, tüm sektör bileşenleriyle yavaş yavaş sermaye piyasaları derinliğine uygun şekilde, doğru ürünler ve derinleşmeyle ilerlemek gerektiğini belirten Himmet Karadağ, "Çok güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Türkiye'de ilk tematik teknoparkı kuracağız borsa yerleşkesinde. Orada firmalara doğru bir ortam, altyapı ve finans desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Karadağ, firmaların finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilmek için doğrudan firma ihtiyaçlarını da gözeterek, kotasyon ve borsaya giriş şartlarını komple revize ettiklerini vurguladı.

Borsanın grup şirketleriyle entegrasyonunu ciddi anlamda tamamladıklarını dile getiren Himmet Karadağ, "Ekonomi ve şirketlerin ihtiyaçlarına göre ürün geliştirme ve mevzuat için çalışıyor olacağız. Sektörlerin ve firmalarımızın taleplerini alıp, ona göre kendimizi revize etme noktasında da hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomimiz dinamik"

Halka arz öncesi ve sonrası kıyaslandığında yukarı yönlü bir projeksiyon götürdüklerini aktaran Karadağ, şöyle devam etti:

"Ciddi anlamda 2016 ve 2017'yi mukayese ettiğimizde temel problemimiz, finansta sürdürülebilirlik. Kur riski ve kredi faizleri nedeniyle çok sağlam, dayanıklı şirketlerin bile finansalları kırılgan hale geldi. Onlara kur risklerini yönetilebilir kılmayı, finansallarını nitelikli hale getirmeyi öneriyoruz. Bunu 2017'de yaptık. Bu sayede 2018'de hedeflediğimiz anlamda halka arzlara başladık. Hazırlanan şirketler de aynı şekilde."

Hisseyi genişletici programları artırmaya yoğunlaşacaklarına dikkati çeken Himmet Karadağ, "Yabancı yatırımcı talebi çok yüksek. Türk hisselerine güveniyorlar. Avrupa ve Amerika'dan yoğun talep geliyor. Çünkü çok ciddi getiri sağlıyoruz. 2017'yi yüzde 47'nin üstünde getiriyle kapattık. Ekonomimiz dinamik. Dengeyi sağlamak için iç talebi sermaye piyasalarına doğru çekecek adımları atmamız lazım." ifadelerini kullandı.