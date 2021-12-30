Uludağ'daki tesislerde yılbaşı öncesi gıda denetimi yapıldı - Haberler
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Uludağ'daki tesislerde yılbaşı öncesi gıda denetimi yapıldı

Uludağ'daki tesislerde yılbaşı öncesi gıda denetimi yapıldı
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan otel ve işletmelerde yılbaşı öncesinde gıda denetimleri yapıldı.

Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan otel ve işletmelerde yılbaşı öncesinde gıda denetimleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Park yolu ile Uludağ 1. ve 2. bölgelerinde, ekiplerce "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında kontroller gerçekleştirildi.

Uludağ 1. ve 2. Bölge'de 69 gıda işletmesinin bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve en çok tercih edilen kayak bölgesi olan Uludağ'daki bu işletmelerde kontrol görevlilerimizce gıda denetimlerini hassasiyetle yapılmakta ve otel ve işletmelere halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeler de yapılmaktadır. İşletmelerde, gıda ve alkollü içkilerin güvenilirliği, Kovid-19 önlemleri, genel ve özel sağlık bilgisi esaslarına uyulup uyulmadığı, gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşulları kontrol edilerek özellikle alkollü içkilere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapılmaktadır."

Açıklamada, denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Gıda ve Yem Şube Müdürü Mürvet Öztürk ve Osmangazi İlçe Müdürü Şefik Çınar'ın da katıldığı duyuruldu.

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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