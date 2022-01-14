Uludağ'daki otellerde sömestir için yüzde 70 rezervasyon oranına ulaşıldı

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, sömestir öncesi otellerdeki rezervasyon oranı, yüzde 70 oldu. Otel müdürü Murat Pınarcı, yaklaşık 10 günleri daha olduğunu, satışları kapatacaklarını söyledi.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan, 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'daki otellerde, sömestir için rezervasyon kabulüne başlandı. Gelecek hafta sonu başlayacak olan sömestir öncesi otellerdeki rezervasyon oranı, yüzde 70'e ulaştı. Sömestirde yüzde 100 doluluk olması beklenen otellerde hazırlıklar ise sürdürülüyor.Uludağ'da otel müdürü Murat Pınarcı, "Güzel bir kar yağışı var. Yılbaşı gayet güzel geçti. Beklediğimiz gibi geçti. Sömestir öncesi yüzde 70 doluluk oranına ulaştık. Yaklaşık 10 günümüz daha var. Hava durumu, bu haftayı soğuk ve kar yağışlı olarak gösteriyor. Bu kar sömestiri çıkarır. Sömestirde kişi başı 3 bin 500 liradan satış yaptık. Sömestir için yer ayırmak isteyenlerin acele etmesi gerek çünkü kısıtlı sayıda yerimiz kaldı. Son günlerde rezervasyonlar daha çok düşüyor. Yakında satışları kapatırız" dedi.