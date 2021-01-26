Uludağ'daki kural tanımaz eğlence görüntülerine otelciler tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uludağ'daki kural tanımaz eğlence görüntülerine otelciler tepki gösterdi

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:32
Uludağ'daki kural tanımaz eğlence görüntülerine otelciler tepki gösterdi

Bursa Uludağ'daki sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlence görüntülerinin ardından otelciler açıklama yaptı.

Bursa Uludağ'daki sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlence görüntülerinin ardından otelciler açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde, tüm sektörlerimiz ciddi bir sınavdan geçmektedir. Türkiye'de kayağa gönül vermiş kayak yatırımcıları ve kayak camiamızın tüm bileşenleri olarak, beraber çalıştığımız iş ortaklarımızla birlikte bu sürecin en az zararla atlatılması konusunda ciddi hassasiyet göstermekteyiz. Turizm Bakanlığımız yönetimindeki "Güvenli Turizm Sertifikası Programı" bağlamında hatta üstünde ek tedbirlerle, İçişleri Bakanlığımızın ve Bakanlar Kurulu kurallarına bağlı kalarak bu süreci en iyi şekilde yönetiyoruz.  Bu şekilde kayak sporunu sevenlere, genç yetişkin bakmadan en güvenli ve güzel hizmeti verip kayak sporunun kesintisiz devamını sağlamak için çok büyük çaba gösteriyoruz. Bu sektörden ekmek yiyen tüm paydaşlarımız bu dönemi en az zararla geçmesi en büyük dileğimiz. Sektörümüzün tamamına yakına bu kuralları en iyi şekilde uygularken, sadece 1-2 kötü örneğin sosyal medyada konu olması ve kuralları bozmaları hepimizi derinden üzmektedir. Kendi içimizde bu meslektaşlarımızla konuştuk, bundan sonrası için gerekli uyarıları yaptık. Kurallara uymakla ilgili hassasiyetimizden taviz vermemeye kararlıyız. Pandemi sürecinde geri kalan kayak sezonumuzu, Pandemi Kuralları ve Güvenli Turizm Sertifikası kurallarına bağlı kalarak eğlencesiz, tüm kurallara harfiyen uygun olarak devam edeceğimizi yetkili mercilerimiz ve kamuoyuyla hassasiyetle paylaşırız" denildi.

Açıklama, kayak otelleri adına, Erciyes Kayak Merkezi, Kartalkaya Kayak Merkezi, Palandöken Kayak Merkezi, Sarıkamış Kayak Merkezi ve Uludağ Kayak Merkezi adına yapıldı. 

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seçil Gür Cemal Hünal Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Caner Erkin Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uludağ'daki kural tanımaz eğlence görüntülerine otelciler tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:32:18. #1.16#
title