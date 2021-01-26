Uludağ'daki kural tanımaz eğlence görüntülerine otelciler tepki gösterdi
Bursa Uludağ'daki sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlence görüntülerinin ardından otelciler açıklama yaptı.
Bursa
Uludağ'daki sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlence
görüntülerinin ardından otelciler açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde, tüm
sektörlerimiz ciddi bir sınavdan geçmektedir. Türkiye'de kayağa gönül vermiş
kayak yatırımcıları ve kayak camiamızın tüm bileşenleri olarak, beraber
çalıştığımız iş ortaklarımızla birlikte bu sürecin en az zararla atlatılması
konusunda ciddi hassasiyet göstermekteyiz. Turizm Bakanlığımız yönetimindeki
"Güvenli Turizm Sertifikası Programı" bağlamında hatta üstünde ek tedbirlerle,
İçişleri Bakanlığımızın ve Bakanlar Kurulu kurallarına bağlı kalarak bu süreci
en iyi şekilde yönetiyoruz. Bu şekilde
kayak sporunu sevenlere, genç yetişkin bakmadan en güvenli ve güzel hizmeti
verip kayak sporunun kesintisiz devamını sağlamak için çok büyük çaba
gösteriyoruz. Bu sektörden ekmek yiyen tüm paydaşlarımız bu dönemi en az
zararla geçmesi en büyük dileğimiz. Sektörümüzün tamamına yakına bu kuralları
en iyi şekilde uygularken, sadece 1-2 kötü örneğin sosyal medyada konu olması
ve kuralları bozmaları hepimizi derinden üzmektedir. Kendi içimizde bu
meslektaşlarımızla konuştuk, bundan sonrası için gerekli uyarıları yaptık.
Kurallara uymakla ilgili hassasiyetimizden taviz vermemeye kararlıyız. Pandemi
sürecinde geri kalan kayak sezonumuzu, Pandemi Kuralları ve Güvenli Turizm
Sertifikası kurallarına bağlı kalarak eğlencesiz, tüm kurallara harfiyen uygun
olarak devam edeceğimizi yetkili mercilerimiz ve kamuoyuyla hassasiyetle
paylaşırız" denildi.
Açıklama, kayak otelleri adına, Erciyes Kayak Merkezi, Kartalkaya Kayak
Merkezi, Palandöken Kayak Merkezi, Sarıkamış Kayak Merkezi ve Uludağ Kayak
Merkezi adına yapıldı.
Kaynak: Tourism Today