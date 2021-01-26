Uludağ'daki kural tanımaz eğlence görüntülerine otelciler tepki gösterdi

Bursa Uludağ'daki sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlence görüntülerinin ardından otelciler açıklama yaptı.

Bursa

Uludağ'daki sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlence

görüntülerinin ardından otelciler açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde, tüm

sektörlerimiz ciddi bir sınavdan geçmektedir. Türkiye'de kayağa gönül vermiş

kayak yatırımcıları ve kayak camiamızın tüm bileşenleri olarak, beraber

çalıştığımız iş ortaklarımızla birlikte bu sürecin en az zararla atlatılması

konusunda ciddi hassasiyet göstermekteyiz. Turizm Bakanlığımız yönetimindeki

"Güvenli Turizm Sertifikası Programı" bağlamında hatta üstünde ek tedbirlerle,

İçişleri Bakanlığımızın ve Bakanlar Kurulu kurallarına bağlı kalarak bu süreci

en iyi şekilde yönetiyoruz. Bu şekilde

kayak sporunu sevenlere, genç yetişkin bakmadan en güvenli ve güzel hizmeti

verip kayak sporunun kesintisiz devamını sağlamak için çok büyük çaba

gösteriyoruz. Bu sektörden ekmek yiyen tüm paydaşlarımız bu dönemi en az

zararla geçmesi en büyük dileğimiz. Sektörümüzün tamamına yakına bu kuralları

en iyi şekilde uygularken, sadece 1-2 kötü örneğin sosyal medyada konu olması

ve kuralları bozmaları hepimizi derinden üzmektedir. Kendi içimizde bu

meslektaşlarımızla konuştuk, bundan sonrası için gerekli uyarıları yaptık.

Kurallara uymakla ilgili hassasiyetimizden taviz vermemeye kararlıyız. Pandemi

sürecinde geri kalan kayak sezonumuzu, Pandemi Kuralları ve Güvenli Turizm

Sertifikası kurallarına bağlı kalarak eğlencesiz, tüm kurallara harfiyen uygun

olarak devam edeceğimizi yetkili mercilerimiz ve kamuoyuyla hassasiyetle

paylaşırız" denildi.

Açıklama, kayak otelleri adına, Erciyes Kayak Merkezi, Kartalkaya Kayak

Merkezi, Palandöken Kayak Merkezi, Sarıkamış Kayak Merkezi ve Uludağ Kayak

Merkezi adına yapıldı.

Kaynak: Tourism Today