Uludağ'daki kaçak villa yıkıldı Uludağ bölgesinde orman arazisi üzerine kaçak inşa edilen iki katlı villa yıkıldı.

Uludağ bölgesinde orman arazisi üzerine kaçak inşa edilen iki katlı villa yıkıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kent kimliği ve dokusuna zarar veren yapılarla mücadele kapsamında Uludağ'daki kaçak yapılar ortadan kaldırılıyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Uludağ'ın eteklerindeki kırsal Süleymaniye Mahallesi'nde kaçak inşa edildiği belirlenen iki katlı villanın yıkımı iş makinesiyle gerçekleştirildi.

Ormanlık alana ruhsatsız olarak yapılan villanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: AA