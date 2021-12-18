Uludağ'daki can dostlara Osmangazi şefkati - Haberler
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Uludağ'daki can dostlara Osmangazi şefkati

Uludağ'daki can dostlara Osmangazi şefkati
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Osmangazi Belediyesi, Uludağ'daki sahipsiz hayvanların soğuk kış aylarında aç kalmaması için yol kenarlarına düzenli olarak kuru mama bırakıyor.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ'daki sahipsiz hayvanların soğuk kış aylarında aç kalmaması için yol kenarlarına düzenli olarak kuru mama bırakıyor.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının olduğu Uludağ'da yaşayan sahipsiz hayvanların aç kalmaması için gayret gösteriyor. Karla kaplı zirvede yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, ekipler tarafından bırakılan kuru mama ile beslenerek, kış aylarını tok geçiriyor. Belediye ekipleri, mamanın yanı sıra Uludağ'da karşılaştıkları bütün köpeklere iç ve dış parazitlere karşı ilaç veriyor. Sosislerin içine yerleştirilen ilaçlar, köpekleri uyuz etkenlerine, pire, kene gibi dış parazitlere ve şerit ile kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyarak sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, can dostların kış aylarında aç kalmaması için mama dağıtımını düzenli olarak sürdürecek. - BURSA

Uludağ'daki can dostlara Osmangazi şefkati

Uludağ'daki can dostlara Osmangazi şefkati

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