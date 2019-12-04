: Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları

04.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:58

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarına katılan 4 kişilik ekip, üyelerinden birinin dereye düşmesi nedeniyle geceyi bölgede kurdukları çadırda geçirdi.

Bursa Valiliğinden alınan bilgiye göre, AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden 4 kişi, arama çalışmalarına dün Gölçukuru mevkisinde devam etti.

Geçen pazar günü kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) için yürütülen aramalar sırasında ekip üyelerinden biri, dereye düştü. Bu kişiyi kurtarma çalışmaları akşam tamamlandı. Bunun üzerine ekip, geceyi bölgede geçirmeye karar verdi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, AFAD ve jandarmadan oluşan ekipler, kurdukları çadırda geceleyen bu kişilerin güvenli dönüşünü sağlamak için yola çıktı. Gölçukuru mevkisinde AKUT gönüllüleriyle buluşan ekiplerin dönüşe geçtiği öğrenildi.

"Herhangi bir kaybolma durumu söz konusu değil"

AKUT Operasyon Lideri Serkan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen görev üzerine dün öğle saatlerinde bir ekibin aramaya çıkacağını anımsattı.

Kaya, bu aşamada gerekli teknik malzemeyi ayarlayarak 4 kişilik ekibi dün bölgeye gönderdiklerini ve saat 12.00 sıralarında arama faaliyetlerine başlanıldığını dile getirerek, "Gece saatlerinde ise ip manevraları sırasında malzemeleri eksilmiş, Bu malzemeler bitince bir noktada kalmışlar. Daha sonra bize telsizle bilgi verdiler. Gece ulaşımı zor olduğu için gündüzü bekledik. Arkadaşlarımız gece çadır kurup bölgede konakladı." ifadelerini kullandı.

Ekipten bir kişinin dereden geçerken sendelemesi sonucu ayağının ıslandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bizim arama alanımız Maden ve Göller Bölgesi'nin kuzeyiydi. Herhangi bir kaybolma olayı söz konusu değil. AFAD, JAK ve AKUT ekibi şuan bizim ekibimize ulaştılar. Herhangi bir sıkıntı yok. arkadaşlarımızın sağlık durumları gayet iyi. Saatte 100 metre ilerlenebilen bir ortamdan bahsediyoruz."

Kaynak: AA

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