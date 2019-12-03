: Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - BURSA

03.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:28

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 200'e yakın kişi katılıyor.

Ekiplere gündüz saatlerindeki çalışmalarda Bursa Jandarma Komutanlığı'na ait bir helikopter de havadan keşif yaparak destek verdi.

Bölgede 40 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'a (37) ait herhangi bir iz ya da emareye rastlanmadı.

AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince Uludağ 1. oteller bölgesinde kriz masası oluşturuldu.

Birbirlerini dinlendirerek hareket eden ekipler, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Arama kurtarma ekiplerinin cep telefonu iletişiminin kesilmemesi için, arama yapılan bölgelere seyyar baz istasyonları da sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı gece görüş özelliği olan skorsky helikopter ile insansız keşif uçağı gönderildi.

Arama çalışmalarının hava şartlarının elverdiği müddetçe sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan sabah saatlerinde Uludağ'a gelen kayıp arkadaşların aileleri, umutla kendilerine verilecek sevindirici haberleri bekliyor.

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İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuştu.

Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan ailelerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle dün gece 02.30'da bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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