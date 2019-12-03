Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

03.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:18

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 200'e yakın kişi katılıyor.

Ekiplere, gündüz saatlerindeki çalışmalarda Bursa Jandarma Komutanlığına ait helikopter de havadan keşif yaparak destek verdi.

Bölgede 40 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı.

Bu arada AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince Uludağ 1. oteller bölgesinde kriz masası oluşturuldu. Birbirlerini dinlendirerek hareket eden ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin iletişiminin kesilmemesi için arama yapılan bölgelere seyyar baz istasyonları sevk edildi.



Havanın kararmasıyla bölgeye Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Skorsky tipi helikopter ve insansız keşif uçağı gönderildi.

Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan sabah saatlerinde Uludağ'a gelen kayıpların aileleri, umutla kendilerine verilecek sevindirici haberleri bekliyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuştu.

Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan ailelerinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine dün arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA