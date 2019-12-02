Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor

02.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:50

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'dan Bursa'ya gelen Mert Alpaslan ve Efe Sarp, dün araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park etti.

Zirve istikametine yürümeye başlayan iki arkadaş, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu.

Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan aileleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, dün etkili olan yağış nedeniyle zeminin karla kaplandığı bölgede arama çalışması yürütüyor.



Çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.



"Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor"

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Aralık saat 02.30 sularında Uludağ'da kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'tan (37) haber alınamadığı ihbarı üzerine harekete geçildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İhbar üzerine Valiliğimiz tarafından AFAD, jandarma ve sivil kurtarma ekipleri olay mahalline yönlendirilmiş olup dün geceden itibaren Uludağ ve Alaçam bölgesinden, Uludağ göller bölgesine doğru arama çalışmaları yapılmaya başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir."



Çalışmalara hava desteği



İki arkadaşın dağ yürüyüşü öncesi başka bir arkadaşlarına "Biz Göller Bölgesi'ne gidiyoruz" dediği belirlendi. Bunun üzerine kurtarma ekipleri çalışmaları Göller Bölgesi'nde yoğunlaştırdı.

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede kar yağışı olmadığı ancak sarp arazi ve zaman zaman yarım metreyi aşan karın çalışmaları zorlaştırdığı öğrenildi.



Yerdeki ekiplere helikopterle hava desteği de sağlandı. Jandarmaya ait bir helikopter bölgede uçarak, kayıp iki kişinin yerini tespit etmeye çalıştı.



Yürüyüş için jandarmaya bilgi verilmemiş



Bölgede arama çalışmaları havanın kararması ve sıcaklığın düşmesi nedeniyle güçlükle devam ediyor.



Bu arada kişilerin, jandarmaya yürüyüş konusunda bilgi vermediği ve cep telefonu sinyallerine dün akşamdan bu yana ulaşılamadığı öğrenildi.



"Herhangi bir emareye ulaşamadık"



Arama çalışmalarına katılan NAK Başkanı Fatih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp şahıslarla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi.



Işık, arazide yoğun bir arama çalışması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Dün akşam saatlerinde aileler kayıp müracaatı yapmış. Dün akşam ilk etapta jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını yaptılar. Bu sabah itibarıyla çalışmalar devam etti. Şu an NAK, AFAD ve jandarma arazide. Var gücümüzle arıyoruz. Kayıp şahıslara dair herhangi bir emareye ulaşamadık. Arazide oldukça yoğun bir ekip var. Hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 3 derece. Dolayısıyla oldukça soğuk ve bu da çalışmaları güçleştiriyor."



Yetkili mercilerin telefon sinyali konusunda çalışma yürüttüğünü anlatan Işık, "Bölgenin önü çok açık, farklı baz istasyonlarından, farklı noktalardan sinyaller geliyor. Bu da yerlerinin tespiti noktasında sorun yaşatıyor. Yerlerinin tespiti konusunda net bir gelişme henüz yok." dedi.



Işık, aramanın birden farklı bölgede yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de bölgeye geleceğini öğrendik. Oldukça uzak bölgelere kadar ulaşıldı. Şu an benim ekibimden bir grup Bursa-Ankara kara yoluna inmek üzereler. İkinci Oteller Bölgesi'nden araziden arayarak gittiler. Diğer ekipler de muhtelif bölgelerde tarama çalışmalarını sürdürüyor. Arazi yapısı sebebiyle oldukça zorlayıcı bir güzergah. İnsan gücüyle arama yapıldığında çok zorlayıcı bir çalışma yürütülüyor."



"Ayak izlerine rastlandı ancak net bir bilgi yok"



Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Işık, şunları söyledi:



"Ayak izlerine rastlandı ancak onların ayak izi olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor. Zirveye çıkmak için izin alıp almadıklarını bilmiyorum ama zaman zaman arazide bu tür faaliyetler yaptıklarına dair biz de duyum aldık. Dün sabah içlerinden biri eşiyle görüşmüş. 'Zirveye doğru yürüyüşe geçiyoruz.' diye bilgi vermiş ve ondan sonra irtibat kesilmiş. Ara sıra böyle yürüdükleri için kılık kıyafetleri doğa sporlarına uygun olabilir."



Jandarmanın tespit uçakları havalandı

Gece şartlarından dolayı güçleşen çalışmalarda, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki iki tespit uçağı havalandı.

Termal ve gece görüş özelliğine sahip uçaklar, kaybolan kişilerin tahmini güzergahlarında tarama çalışması başlattı.

Karadan ise 130 kişilik ekip aralıksız arama kurtarma faaliyetine devam ediyor.

Kaynak: AA