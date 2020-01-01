Uludağ'da yılbaşı çoşkusu
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Uludağ'da yılbaşı çoşkusu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, binlerce kişi karlar üstünde yılbaşını coşkuyla karşıladı.

01.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:22
Uludağ'da yılbaşı çoşkusu

'nin önemli kış turizmi merkezlerinden 'da, binlerce kişi karlar üstünde yılbaşını coşkuyla karşıladı.

Özellikle ülkelerinden gelen binlerce turist ve yerli ziyaretçi, 2020'in ilk dakikalarına Uludağ'da girmeyi tercih etti.

Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde vatandaşlar neredeyse 1 metreyi bulan kar kalınlığında yeni yılın ilk saniyelerini bekledi.

Yeni yılın ilk saatleriyle atılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu, dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Kaynak: AA
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