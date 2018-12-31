Uludağ'da Yılbaşı Canlılığı - Bursa

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni yıla yüzde 100 dolulukla girecek zirvedeki tesislerde konaklayanların yanı sıra günübirlikçilerin de adeta akın ettiği Uludağ, en kalabalık günlerinden birini geçiriyor.

Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyenler ile günübirlik tatilcileri ağırlayan "Oteller Bölgesi"ndeki tesisler ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Önemli bir hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Günübirlikçilerin yoğun ilgisi nedeniyle, Bursa'dan Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferikte de uzun kuyruklar oluştu.

Kar yağışı beklenmiyor

Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ'da bugün kar yağışı beklenmiyor.

Kaynak: AA