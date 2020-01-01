Uludağ'da yeni yıl coşkusu

01.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:42

Kış turizminin en önemli ve en gözde mekanlarından biri Uludağ'da vatandaşlar ve tatilciler 2020 yılına havai fişekler altında, otellerde sahne alan sanatçıların eşliğinde ve karların altında yaktıkları ateşlerin başında coşkuyla girdi.



Kış turizminin en önemli ve en gözde mekanlarından biri Uludağ'da tatilciler ve vatandaşlar yeni yıla coşku ile girdi. 2020 yılına girerken atılan havai fişekler görsel şölen oluştururken birçok vatandaş ise kar yağışı sonucu 40 santimetreye ulaşan karların üzerinde eksi 5 derecede patlayan havai fişeklerin altında yeni yıla 'merhaba' dedi. Yaktıkları ateşlerin başında çalan şarkılara eşlik eden tatilciler dileklerini diledikten sonra, dilek balonlarını gökyüzüne bıraktı. Bazı vatandaşlar ise Uludağ'a çıkıp olmazsa olanlarından sucuk ekmek pişirdi.



Tatilciler ise aylar öncesinden yaptıkları rezervasyonlarla yeni yıla otellerin eğlence mekanlarında sahne alan sanatçılar ile birlikte girdi. Tatilciler çalan şarkılara eşlik ederek çılgınlar gibi dans ettiler. Gündüz havanın güzel olması ile kayak yapan tatilciler akşam ise eğlence ve konserlerle günün yorgunluğunu attı.



Uludağ'da eğlencelerin sabahın ilk saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA