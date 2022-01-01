ULUDAĞ'DA YENİ YIL COŞKUSU

TÜRKİYE'nin ünlü kayak merkezi Uludağ'da, yeni yıl büyük bir coşkuyla kutlandı. Otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığı Uludağ'da, bazı tatilciler yeni yıla havai fişek gösterilerinin yapıldığı pistlerde girdi.

Kayak severlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladıkları Uludağ, yeni yıl nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Rus, Ukrayna ve Azerbaycanlı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Uludağ'da, oteller pandemi nedeniyle, konaklayanların dışında müşteri kabul etmedi. Saat 20.00'de başlayan eğlence saat 00.00'da zirveye çıktı. Tatilcilerin büyük bölümü yeni yılı, havai fişek gösterilerinin yapıldığı pistlerde müzik eşliğinde eğlenerek girdi.

Uludağ'da bu yıl jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Resmi ve sivil ekip sayısını artıran jandarma, gece boyunca oteller bölgesinde devriye gezdi, taşkınlık yapanları uyardı.

YENİ YILDA MUTLULUKLAR DİLEDİLER

Yeni yıla Uludağ'da pistlerde eğlenerek giren Mısra Zengin, İzmir'den geldiklerini belirtip, "Bursa'ya ilk kez geliyorum. Çok mutluyum. Kar görmeyen birisi olarak Uludağ benim için farklı bir deneyim oldu. Herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.

2021 yılının kötü geçtiğini söyleyen Betül ve Doğukan Türkmen ise "Uludağ çok eğlenceli. Burası, farklı bir yer. Yeni yılın güzel geçeceğini umuyorum" ifadelerini kullandılar.