Uludağ'da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

Uludağ'a çıkan turistler düşüp yaralanınca kurtarma ekiplerinden yardım istedi

Yaralanan turistler kurtarıldı

BURSA - Bursa'da Uludağ Göller Bölgesi'ne gezmeye giden aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 4 kişilik turist grubundan 2'si düşüp yaralandı. Yaralı turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti. Kurtarma ekipleri tarafından alınan yaralı turistler sağlık ekiplerine teslim etti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Türkiye'nin yaz ve kış turizminde önemli bir yere sahip olan Uludağ'a giden aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 4 kişilik turist grubundan 2 kişi düşüp yaralanınca imdada kurtarma ekipleri yetişti. Turistler, 2 arkadaşlarının düşme sonucu ayak ve kafalarında kırılmalar meydana gelince Afet ve Acil Durum ile jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbarı alan ekipler UMKE ekipleriyle birlikte turistlerin yaralandığı Göller Bölgesi'ne gitti. Burada turistlere ulaşan ekipler, yaralı turistleri taşıyarak sağlık ekiplerine ulaşımlarını sağladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen turistlerin tedavileri devam ediyor.

Kaynak: İHA