Uludağ'da yangın ihtimaline karşı helikopterli denetimler artırıldı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli, Uludağ'da yangın ihtimaline karşı helikopterli denetimlerini sıklaştırdı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli, Uludağ'da yangın ihtimaline karşı helikopterli denetimlerini sıklaştırdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları sonrasında başta Uludağ Milli Parkı olmak üzere Bursa genelinde denetimler artırıldı. Denetimlerle, olası orman yangınlarının önlenmesi ve yangına erken müdahale amaçlanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle gün boyu Uludağ Milli Parkı başta olmak üzere il genelinde aralıksız gerçekleştirilen uçuşlara, Milli Parklar, Polis Özel Harekat, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de eşlik ediyor.

Sıkı denetimler kapsamında Uludağ Milli Parkı girişinde jandarma ekipleri tüm araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Milli Parklar personeli de burada ziyaretçilerin uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yaptı.

Milli parkta piknik yapmaya izin verilen sahalarda da denetimlerini sürdüren jandarma ve Milli Parklar personeli, kurallara riayet etmeleri konusunda ziyaretçileri uyardı.

Tüm uyarılara rağmen kurallara riayet etmeyen vatandaşlara ise yasalar çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile Uludağ Milli Parkı'ndaki günübirlik kullanım ve kamp alanlarında sürekli denetim uçuşları gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan