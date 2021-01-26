Uludağ'da tepki çeken koronavirüs partisine 85 bin TL para cezası
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Uludağ'da tepki çeken koronavirüs partisine 85 bin TL para cezası

26.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:32
Uludağ'da tepki çeken koronavirüs partisine 85 bin TL para cezası

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da koronavirüs salgınına davetiye çıkaran müzikli partinin ardından Jandarma ekipleri, eğlencenin gerçekleştiği tesise 85 bin lira para cezası uyguladı. Dün gece ise çarpıcı görüntülerin ortaya çıktığı Uludağ'da sessizlik hakimdi.

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da koronavirüs salgınına davetiye çıkaran müzikli partinin ardından Jandarma ekipleri, eğlencenin gerçekleştiği tesise 85 bin lira para cezası uyguladı. Dün gece ise çarpıcı görüntülerin ortaya çıktığı Uludağ'da sessizlik hakimdi.  

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da dün ortaya çıkan müzikli parti görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede yayılarak, büyük tepki toplamıştı. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, yüzlerce genç koronavirüse aldırış etmeden gece boyu eğlenmişti. Bu görüntüler büyük tepki toplarken, dün Bursa Valiliği ve Jandarma koordinesinde, Uludağ'daki Otel ve Cafe işletmecilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda, kurallar ve genelge gereği alınması gereken tedbirler konuşuldu. Öte yandan tepki çeken görüntülerin kaydedildiği işletmeye ise 85 bin lira para cezası uygulandı.

Çarpıcı görüntülerin ardından Uludağ sessiz kaldı

Dün gündeme gelen çarpıcı görüntülerin ardından Jandarma ekipleri, Uludağ'daki tedbirlerini arttırdı. Dün gece saatlerinde Uludağ'da sessizliğin hakim olduğu, tatilcilerin otellerin içerisinde tedbirlere uyarak vakit geçirdiği görüldü. Ayrıca Uludağ'da yoğun sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü belirtildi. 

Kaynak: Tourism Today

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