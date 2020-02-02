Uludağ'da tatilcilerin dönüş çilesi
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Uludağ'da tatilcilerin dönüş çilesi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sömestr tatili ile haftasonu tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

02.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:45
Uludağ'da tatilcilerin dönüş çilesi

'nin önemli kış turizm merkezlerinden , sömestr tatili ile haftasonu tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı. Doyasıya eğlenen tatilciler geri dönüş yolunda trafik çilesi yaşadı. Kilometrelerce oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.


Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sömestr tatili ile haftasonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yarıyıl tatili ile haftasonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu. Günübirlik ziyaretçilerin de katılmasıyla yoğun hareketlilik yaşanan bölgede doyasıya eğlenen tatilcilerin geri dönüşü çileye dönüştü. Tatilcilerin kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA
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