ULUDAĞ'DA SÖMESTIR VE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestr ve hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece, kar kalınlığı ise 110 santimetre olarak ölçüldü. Sömestr ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler Uludağ'a akın etti. Uludağ'da kayakseverler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Soğuğa rağmen güneşli havanın hakim olduğu pistlerde zaman zaman kazalar da meydana geldi. Uludağ'a çıkış yolunda kontrol noktaları kuran jandarma ekipleri, ise kış lastiği takılı olmayan araçlarla gidişe izin vermedi.

Kızıyla birlikte Uludağ'a gelen Serli Timurcuoğlu, "Sömestr tatilimiz başladı. Kızımızın kayak öğrenmesi için geldik. Kızımı kayak kursuna yazdırdım. Kayakçı yetiştiriyoruz. Burası çok yoğun ama çok güzel. Kar ve kayak yapmak çok eğlenceli. Güzel bir şekilde tatilimizi yapıyoruz" dedi.

Çocuğunun sömestr tatilini fırsat bilip Uludağ'a geldiğini belirten Sevil Zarmanoğlu, "Hemen hemen her sene buraya geliyoruz. Kızım ve ailemle geldim. Uludağ harika bir yer. Pistler çok kalabalık. Uludağ'ı çok seviyoruz" diye konuştu.

Uludağ'a İstanbul'dan geldiğini belirten Cem Işıklı da, "Tatil için buradayım. Burada zaman çok eğlenceli geçiyor. Bugün hava da güzel. Kayak yapmayı öğreniyorum. Her şey keyifli" dedi.