Uludağ'da Sömestir ve Hafta Sonu Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatili ve hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Sömestir tatili ve hafta sonunu Uludağ'da değerlendirmek için Teferrüç Mahallesi'ndeki teleferik merkez istasyonuna gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Yerli ve yabancı binlerce tatilci, teleferiğe binmek için saatlerce sıra beklerken, kuyruk ara sokaklara kadar uzadı.

Bu arada, günübirlik tatilcileri de ağırlayan oteller bölgesindeki konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Tatilciler, kayak ve snowboard yapıp kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 155 santimetre olduğu, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da yağışın yarından itibaren aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA