Uludağ'da Sömestir Tatili Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da konaklama tesisleri ve pistleri, sömestir tatilini geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistler ile günübirlikçiler doldururken, alternatif ulaşım imkanı teleferikte uzun kuyruklar oluştu.

Uludağ'da tatilcileri ağırlayan konaklama tesisleri pistler adeta doldu taştı.

Yarı yıl tatilinde daha fazla ilgi gören "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde, yerli ve yabancı tatilciler ile günübirlik ziyaretçiler kar keyfi yaşıyor.

Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler yoğunluğu daha da artırdı. Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle karın tadını çıkarıyor.

Bölgedeki yoğunluktan alternatif ulaşım imkanı sunan teleferikte de uzun kuyruklar oluştu.

Bu arada, Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre otellerin bulunduğu bölgede kar kalınlığı 128 santimetre ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ'da, bugün ve yarın kar yağışı beklenmiyor.