Uludağ'da sıfırın altında 10 derecede çadırsız kamp yaptılar
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Uludağ'da sıfırın altında 10 derecede çadırsız kamp yaptılar

26.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:42
Uludağ'da sıfırın altında 10 derecede çadırsız kamp yaptılar

Bursa'da faaliyet gösteren Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyeleri Uludağ'ın yüksek kesiminde sıfırın altında 10 derecede karlı kaplı alanda çadırsız kamp gerçekleştirdi.

Bursa'da faaliyet gösteren Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyeleri Uludağ'ın yüksek kesiminde sıfırın altında 10 derecede karlı kaplı alanda çadırsız kamp gerçekleştirdi.

İnegöl-Yenice yolundan arazi araçlarıyla Balabancık Yayla mevkisine kadar gelen ULUDAK ekibinden 6 dağcı, daha sonra yürüyerek 2 bin 150 metredeki Uludağ Kar Kuyuları bölgesine ulaştı. Burada sıfırın altında 10 derecede çadırsız geceleyen dağcılar, karlı kaplı bölgede zorlu bir deneyim yaşadı.

Kampın başlangıcından sonuna kadar yaşanılanları kayıt altına alan dağcılar, paylaştıkları video ve fotoğraflarla özellikle bu spora yeni başlayanlara tecrübelerini aktardı.

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Dağcılık ekibinden İsmet Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'da her mevsim kamp yaptıklarını söyledi.

Şentürk, Bursa'nın dağcılık kulübü olduklarını ancak yurt içi ve dışında birçok faaliyet yürüttüklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Bu yaptığımız faaliyetlere hayatı idame ettirme eğitimi diyebiliriz. Kış koşullarında çadırsız olarak orada hayatta kalabilmeyi deneyimledik. Bu tür durumlarda gecelemeyi kar mağarası ya da bivak ile yapıyoruz. Buradaki etkinliklerimizi de kayıt altına alıp nasıl hayatta kalındığını insanlara görsellerle aktarıyoruz. Bu koşullarda da yaşanabileceğini öğretmek için bilgi amaçlı paylaşıyoruz. Sıfırın altında 10 derecede kaldık. Biz bunu sık yapıyoruz. Amacımız biraz da bu spora yeni başlayanlara temel bilgi amaçlı fikir vermekti."

Uludağ'ın zirve bölgelerinde özellikle fırtınadan dolayı zaman zaman çadır kurulamadığına işaret eden Şentürk, "Son kaldığımızda açıkta geceledik. Bivak dediğimiz içinde uyku tulumu ve mat olan hayatı idame ettirme torbasında geceledik. Bu torbada kaz tüyünden yapılmış uyku tulumu var. Biz de bu tür malzemelerle sıfırın altında 20 derecede bile çok rahat kalabiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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