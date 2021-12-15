Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı.

Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların açılması için kar küreme araçları sevk edildi.

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da yoğun kar yağışı başladı. Kısa süre içinde kar etkisini gösterirken yollar kapandı. Dağ yolunda kar kalınlığının 35 santimetreye ulaşmasına neden oldu. Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 15'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Yolda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karayolları 143. Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi kapanan yolların açılması için dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi.

(Abdullah Uğur - Berktuğ Öncü-İHA)

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu gencin sırrı çözüldü

İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu gencin sırrı çözüldü

 Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

 Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title