Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu - Haberler
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Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı.

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

BURSA - Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların açılması için kar küreme araçları sevk edildi.

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da yoğun kar yağışı başladı. Kısa süre içinde kar etkisini gösterirken yollar kapandı. Dağ yolunda kar kalınlığının 35 santimetreye ulaşmasına neden oldu. Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 15'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Yolda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karayolları 143. Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi kapanan yolların açılması için dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi.

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

Uludağ'da şiddetini arttıran kar yolların kapanmasına neden oldu

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İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri

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