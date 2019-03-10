Uludağ'da Sezonun Son Günlerinde Tatilci Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen ziyaretçiler, merkez Yıldırım ilçesindeki Teferrüç Mahallesi'nde bulunan teleferik istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Araçlarıyla gelenlerin yanı sıra teleferikle Oteller Bölgesi'ne çıkan tatilciler, kayak pisti ve piknik alanlarını doldurdu.

Güneşli havayı da fırsat bilen ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaptı. Tatilcilerden bazıları kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

"Oteller dolu"

Uludağ'daki bir otelin müdürü Ozan Yuvacı, yaptığı açıklamada, sezonun güzel geçtiğini, şu anda otellerin dolu olduğunu söyledi.

Sezonun 1 Nisan'da kapanacağını dile getiren Yuvacı, "Bazı oteller geç, bazıları da daha erken kapanabilir. Mart çok güzel geçiyor. Herkes güneş ve karın tadına doymuş durumda. Kayak durumu çok iyi. Şu anda kar inanılmaz iyi bir seviyede. Bu hafta da yeniden kar yağışı bekleniyor. Yeniden kayak havası yakalanabilir." dedi.

Öte yandan, Bursa Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı bölgede, hava sıcaklığı en düşük 3, en yüksek 10 derece ölçüldü.

Kaynak: AA