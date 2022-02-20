Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı - Haberler
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Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı

İhlas Haber Ajansı, Samet Doğru - Güncel
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- Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladı Tatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı Uludağ'da tatilciler sezonunu sonlarına doğru güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

- Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladı

Tatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı

BURSA - Uludağ'da tatilciler sezonunu sonlarına doğru güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladı. Hafta sonu Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ve yurt dışından gelen turistler Uludağ'da güneşli bir havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Kar kalınlığının 1 metre 31 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklı ise gün içinde 3-4 dereceleri gördü. Güneşin sıcaklığının hissettirmeye başladığı Uludağ'da vatandaşlar da havadan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Meteorolojinin resmi sitesine göre salı gününden cumaya kadar Uludağ'da yağmur bekleniyor.

Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı

Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı

Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladıTatilciler güneşli havada Uludağ'ın tadını çıkarttı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Güncel

Uludağ, Güncel, Haberler

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