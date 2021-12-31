Uludağ'da röportaj esnasında kayıp düşen tatilciler eğlenceli görüntüler oluşturdu - Haberler
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Uludağ'da röportaj esnasında kayıp düşen tatilciler eğlenceli görüntüler oluşturdu

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ, yılbaşı akşamı öncesi tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ, yılbaşı akşamı öncesi tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Uludağ'da kimi tatilciler kayak yaparken kimileri ise kayak denemeleri sırasında düştü.

AA muhabirinin röportaj yaptığı bazı tatilcilerin de röportaj esnasında kayıp düşmesi eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Uludağ'da röportaj esnasında kayıp düşen tatilciler eğlenceli görüntüler oluşturdu

Uludağ'da röportaj esnasında kayıp düşen tatilciler eğlenceli görüntüler oluşturdu

Uludağ'da röportaj esnasında kayıp düşen tatilciler eğlenceli görüntüler oluşturdu

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AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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