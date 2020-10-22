Uludağ'da renk cümbüşü
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Uludağ'da renk cümbüşü

22.10.2020 10:26 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:31

Uludağ'da renk cümbüşü Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden biri olan Uludağ, hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Uludağ'da renk cümbüşü

BURSA - Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden biri olan Uludağ, hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Kahverengi, yeşil ve sarı tonlarının hakim olduğu Uludağ, havadan görüntülendi.

Bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi. 1961'de milli park olarak koruma altına alınan Uludağ, sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendine has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi, sarı, yeşil ve kahverenginin her tonu ile adeta renk cümbüşünün yaşandığı Uludağ havadan görüntülendi. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, hazan renkleriyle adeta hayran bıraktı. Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, bahar aylarında da doğal güzellikleri ve manzarasıyla ilgi çekiyor.

Uludağ'ı ziyaret eden vatandaşlar ise Uludağ'ın her mevsimde güzel olduğunu ve görülmesi gerektiğini söyledi.

Uludağ'da renk cümbüşü
Uludağ'da renk cümbüşü
Uludağ'da renk cümbüşü
Uludağ'da renk cümbüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU

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