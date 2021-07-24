Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp
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Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıpBURSA Uludağ'a piknik için gelen ve burada odun toplamak için ormana girdikten sonra kaybolan, 11 saattir kendisinden haber alınamayan Gülefer Boynukısa (59) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp

BURSA Uludağ'a piknik için gelen ve burada odun toplamak için ormana girdikten sonra kaybolan, 11 saattir kendisinden haber alınamayan Gülefer Boynukısa (59) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa Uludağ Çobankaya mevkisine sabah saatlerinde piknik yapmak için ailesiyle beraber çıkan Gülefer Boynukısa, saat 14.00 sıralarında odun toplamak için ormana girdi. Boynukısa, uzun süre dönmeyince ailesi aramaya başladı. Yaşlı kadına ulaşamayan ailesi bir süre sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, JAK, ANDA, NAK, AKUT ve İHH ekipleri arama çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekibin arama yaptığı bölgede Boynukısa'dan 11 saattir herhangi bir ize rastlanmadı. Ekipler, Gülefer Boynukısa'yı arama çalışmalarına devam ediyor.

Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp
Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp
Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp
Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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