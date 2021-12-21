Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi Eksi 15 derecede ısınarak görevlerini yapabiliyorlar Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da otoparkçılar eksi 15 derecede bir saat çalışarak görevlerine devam edebiliyor.

Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi

Eksi 15 derecede ısınarak görevlerini yapabiliyorlar

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da otoparkçılar eksi 15 derecede bir saat çalışarak görevlerine devam edebiliyor.

Uludağ'a gelen vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemesi için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Burbak çalışanları eksi 15 dereceyi bulan soğukta karın altında hizmet veriyor. Dondurucu soğuğa rağmen hizmet veren otopark görevlileri en fazla dışarıda 1 saat çalışabiliyor. Görevliler 1 saat çalıştıktan sonra otoparkların yanında bulunan kulübelerde bulunan sobalarda ısınarak tekrar işlerine devam ediyor. Nöbetleşe çalışan ekipler zorlu şartlara rağmen vatandaşa hizmet vermek için olanca güçleriyle görevlerini en iyi şekilde yapıyor.

Vatandaşa en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını ifade eden Burbak çalışanı Kadir Taşdelen, "Günde 8 saat Uludağ'a gelenlere otopark park hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Burada hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşüyor. Biz de dışarıda 1 saat çalışıp kulübemizde ısınıp tekrar vazifemizin başına geçiyoruz. Burada gelen vatandaşlar otopark çilesi yaşamasın diye en zorlu şartlarda hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi

Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi

Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title