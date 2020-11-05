Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı

BURSA'nın kış turizminde önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller, koronavirüs tedbirleri kapsamında sezon hazırlıklarına başladı.

BURSA'nın kış turizminde önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller, koronavirüs tedbirleri kapsamında sezon hazırlıklarına başladı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a mevsimin ilk karı geçtiğimiz günlerde yağdı. Kar yağışının başlamasının ardından otellerde de kar sezonu için hazırlıklar başladı. 11 Aralık'tan itibaren misafirlerine kapılarını açacak olan Uludağ otellerinde koronavirüs sebebiyle ekstra önlemler alınması bekleniyor. Sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Ağaoğlu My Montain Oteli'nin müdürü Murat Pınarcı, yeni duruma alışmaya çalıştıklarını belirterek otellerinde alınacak tedbirlere değindi. Murat Pınarcı, sezon öncesi bütün otelin dezenfekte edildiğini belirterek, müşteriler gelmeden önce personelin işe başlayacağını ve hepsinin bir süre otelde izole edileceğini ifade etti. Pınarcı, bu sene Uludağ'da yapılacak tek etkinliğin kayak olduğuna, kayak dışında eğlence ya da festival yapılmayacağına değinerek, "Biz gerekli olan turizm sertifikasını aldık. Gerekli denetimler yapıldı ve sertifikamız verildi. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Açılışımızı 11 Aralık'ta yapacağız. Bütün elemanlarımız korunuyor olacak bunların sağlık bilgileri bizde mevcut. Gelen misafirlerin hepsinin HES kodu alınacak ve dezenfekte edilecekler. Otelimizde her yerde dezenfektanlarımız mevcut. Oturma planı hazırladık, sosyal mesafeye uyarak oturulacak. Dışarıdan misafir kabul etmiyoruz, sadece konaklayan misafirlerimiz hizmet görecek. Otele girişte valizleri de misafirleri de dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimiz gelmeden önce odalarımız dezenfekte edilecek. İçeri giren misafirlerimizin hepsi termal kameralarla izlenecek. Eğlence mekanlarımız kapalı olacak. Bu sene Uludağ'da sadece kayak sporu olacak, ona yöneleceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN