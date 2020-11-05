Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı

05.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:01
Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı

BURSA'nın kış turizminde önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller, koronavirüs tedbirleri kapsamında sezon hazırlıklarına başladı.

BURSA'nın kış turizminde önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller, koronavirüs tedbirleri kapsamında sezon hazırlıklarına başladı. 

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a mevsimin ilk karı geçtiğimiz günlerde yağdı. Kar yağışının başlamasının ardından otellerde de kar sezonu için hazırlıklar başladı. 11 Aralık'tan itibaren misafirlerine kapılarını açacak olan Uludağ otellerinde koronavirüs sebebiyle ekstra önlemler alınması bekleniyor. Sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Ağaoğlu My Montain Oteli'nin müdürü Murat Pınarcı, yeni duruma alışmaya çalıştıklarını belirterek otellerinde alınacak tedbirlere değindi. Murat Pınarcı, sezon öncesi bütün otelin dezenfekte edildiğini belirterek, müşteriler gelmeden önce personelin işe başlayacağını ve hepsinin bir süre otelde izole edileceğini ifade etti. Pınarcı, bu sene Uludağ'da yapılacak tek etkinliğin kayak olduğuna, kayak dışında eğlence ya da festival yapılmayacağına değinerek, "Biz gerekli olan turizm sertifikasını aldık. Gerekli denetimler yapıldı ve sertifikamız verildi. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Açılışımızı 11 Aralık'ta yapacağız. Bütün elemanlarımız korunuyor olacak bunların sağlık bilgileri bizde mevcut. Gelen misafirlerin hepsinin HES kodu alınacak ve dezenfekte edilecekler. Otelimizde her yerde dezenfektanlarımız mevcut. Oturma planı hazırladık, sosyal mesafeye uyarak oturulacak. Dışarıdan misafir kabul etmiyoruz, sadece konaklayan misafirlerimiz hizmet görecek. Otele girişte valizleri de misafirleri de dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimiz gelmeden önce odalarımız dezenfekte edilecek. İçeri giren misafirlerimizin hepsi termal kameralarla izlenecek. Eğlence mekanlarımız kapalı olacak. Bu sene Uludağ'da sadece kayak sporu olacak, ona yöneleceğiz" dedi.


Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı
Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı
Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı
Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı
Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı
Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı
Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı
Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı
Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

İlgili Haberler

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları pandemi kuralları çerçevesinde başladı
Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları pandemi kuralları çerçevesinde başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı
Adıyaman'da kış hazırlığı
Adıyaman'da kış hazırlığı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Osman Durmuş Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yonca Evcimik Çağatay Ulusoy Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Erol Bulut Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uludağ'da otellerde pandemi hazırlığı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 15:08:43. #1.15#
title