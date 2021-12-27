Son dakika haber: Uludağ'da otelin restoranında çıkan yangın söndürüldü

Uludağ'da bir otelin restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin alt katında bulunan restoranında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlk müdahale çalışanlar tarafından yapılan yangın, itfaiyenin destek vermesiyle kısa sürede söndürüldü.

Otelde bulunan müşteriler ve çalışanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Otelin Ön Büro Müdürü Korhan Başer, AA muhabirine, restoran bölümünde küçük çaplı bir yangın çıktığını söyledi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Başer, "Misafirlerimiz ve personelimiz güvende. Olumsuz bir durum yok. Yangın büyümeden söndürüldü. Anında tahliye işlemini başlattık ve olumsuzluk yaşamadık." ifadelerini kullandı.