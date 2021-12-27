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ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uludağ'da 1'inci Bölgede bulunan bir otelde çıkan yangına müdahale için Bursa'dan da çok sayıda itfaiye ekibi takviye olarak bölgeye gönderildi.

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BURSA (DHA) - Uludağ'da 1'inci Bölgede bulunan bir otelde çıkan yangına müdahale için Bursa'dan da çok sayıda itfaiye ekibi takviye olarak bölgeye gönderildi. Restoranın yanında bulunan SPA'da çıkan yangın, ekipler tarafından tamamen söndürüldü. Otelde dumandan etkilenen 5 kişi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Otel müşterilerden Abdullah Karaman, büyük panik yaşadıklarını söyleyerek, 'Buraya tatil için geldik. Bugün de talihsiz bir olay yaşandı. Biz otel odasında oturuyorduk. Baktık dumanlar çıktı. Bizde panikle hemen aşağıya indik, herkes panik içindeydi. Herkes dışarı hemen çıktı. 2-3 kişi yukarıda mahsur kalmış. Onlarla alakalı hemen itfaiye ekipleri kurtardı. En alt katta galiba restoranın yan tarafında spa bölümünde bir sorun olduğunu söyledi arkadaşlar. Orada öyle bir sıkıntı çıkmış. Gerekeni yaptılar. 2-3 kişi mahsur kaldı onlardan kurtarıldı. Şuanda ciddi şekilde durumu kötü olan arkadaşımız yok" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

ULUDAĞ'DA OTELDE YANGIN PANİĞİ

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