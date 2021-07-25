Uludağ'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
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Uludağ'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Semih Kır - Haberler | Güncel

Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çobankaya mevkisinde kurulan kriz merkezinde arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat, bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilere, Boynukısa'yı arama kurtarma çalışmalarının 23 Temmuz Cuma gününden beri sürdürüldüğünü anımsattı.

Tüm ekiplerin bugün havanın aydınlanmasıyla faaliyetlerine başladığını belirten Canbolat, şunları söyledi:

"Fakat şu ana kadar herhangi bir ize, emareye rastlayamadık. Dronelarımızla, termal kameralarımızla, 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma, JAK ekiplerimizle bölgede tam teyakkuz halindeyiz. Bugün ümitvarız, inşallah bölgede tam tarama faaliyetinden sonra bulabileceğimizi, ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Canlı olarak elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Bulunana kadar arama kurtarma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu an bölgede 263 kişiyle tam seferberlik, teyakkuz halinde çalışmalarımız sürüyor. Kaybolduğu bölgenin 8 kilometrekarelik alanını parselasyon yaparak ekiplerimiz tarama faaliyetini sürdürüyorlar. Bugün bu faaliyetten ümitliyiz."

Gülefer Boynukısa (59), cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girmiş, uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine durum jandarmaya bildirilmişti. AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarmadan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatılmıştı.

Uludağ'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
Uludağ'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
Uludağ'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
Uludağ'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

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