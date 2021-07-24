Uludağ'da ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
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Uludağ'da ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Uludağ'da ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Uludağ'da odun toplamak için ormana girdikten sonra kaybolan kadın için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uludağ'da odun toplamak için ormana girdikten sonra kaybolan kadın için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çobankaya mevkisinde ailesiyle birlikte piknik yapan Gülefer Boynukısa (59), öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girdi.

Boynukısa'nın uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin aileyle birlikte yaptığı aramalarda Boynukısa'nın izine rastlanmadı.

AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarma'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekibin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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