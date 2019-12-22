Uludağ'da orman yangını çıktı (2) - BURSA
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Uludağ'da orman yangını çıktı (2) - BURSA

Uludağ'da yaylada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

22.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:59
Uludağ'da orman yangını çıktı (2) - BURSA

'da yaylada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ile ekipler sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uludağ'da orman yangını çıktı (2) - BURSA
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