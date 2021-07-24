Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu
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Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu

Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa Uludağ'da ailesiyle birlikte pikniğe gelen yaşlı kadın kayboldu.

Bursa Uludağ'da ailesiyle birlikte pikniğe gelen yaşlı kadın kayboldu. 100 kişilik arama kurtarma ekibi yaşlı kadını arıyor.

Bursa Uludağ'da ailesiyle birlikte pikniğe gelen Gülefer Boynukısa (59) odun toplamak için ormana girdi. Çobankaya Mevkisi'nde odun toplamaya giren Gülefer Boynukısa'dan ailesi uzun süre haber alamadı.

Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Boynukısa'ya ait herhangi bir ize rastlayamadı. Bölgeye gelen AFAD, NAK, AKUT, ANDA ve İHH arama Kurtarma'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekibin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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