Uludağ'da Nisan ayında kar sürprizi Uludağ'da Nisan ayında kar sürprizi Kar kalınlığı 8 santimetre arttı Türkiye'nin önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ, korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından kar yağışı devam ediyor.

Uludağ'da Nisan ayında kar sürprizi

Kar kalınlığı 8 santimetre arttı

BURSA - Türkiye'nin önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ, korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından kar yağışı devam ediyor. Nisan ayında yağan sürpriz kar zirveyi tekrar beyaza bürüdü.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında erken kapanan kayak sezonunun ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle tamamen kapatılan Uludağ'da dün başlayan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Yollar, piknik masaları ile araçlar üstü karla kaplandı.

Kar kalınlığının ise 27'den 35 santimetre çıktığı Uludağ'da Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 0 derece olduğu, bugün kar yağışı, hafta sonu ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Kaynak: İHA