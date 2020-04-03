Uludağ'da nisan ayında kar sürprizi Türkiye'nin önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ'da, korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından kar yağışı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ'da, korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından kar yağışı devam ediyor. Nisan ayında yağan sürpriz kar zirveyi tekrar beyazlara bürüdü.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında erken kapanan kayak sezonunun ardından İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle tamamen kapatılan Uludağ'da dün başlayan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Yollar, piknik masaları ile araçların üstü karla kaplandı.

Kar kalınlığının ise 27'den 35 santimetreye çıktığı Uludağ'da Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 0 derece olduğu bildirilirken, bugün kar yağışı, hafta sonu ise karla karışık yağmur bekleniyor.

(Zafer Peker/İHA)

Kaynak: İHA