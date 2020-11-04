Uludağ'da, mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
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Uludağ'da, mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor

04.11.2020 00:02 | Son Güncelleme: 04.11.2020 00:06
Uludağ'da, mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor

BURSA'nın Uludağ eteklerine öğle saatlerinde mantar toplamak için evden çıkan Zübeyde Aydoğdu'dan (80) haber alınamıyor.

BURSA'nın Uludağ eteklerine öğle saatlerinde mantar toplamak için evden çıkan Zübeyde Aydoğdu'dan (80) haber alınamıyor. Yaşlı kadının bulunması için bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

Öğle saatlerinde mantar toplamak için Uludağ'da bulunan ormanlık alana giden Zübeyde Aydoğdu, gece saatlerine kadar geri dönmeyince endişelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ve NAK ekibi sevk edildi. Mahallelinin de yardımıyla bölgede geniş çaplı arama- kurtarma çalışması başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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