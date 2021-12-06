Uludağ'da mahsur kalıp 14 saat sonra ulaşılan dağcılar, hastaneye götürüldü (2) - Haberler
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Uludağ'da mahsur kalıp 14 saat sonra ulaşılan dağcılar, hastaneye götürüldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Uludağ'da mahsur kalıp 14 saat sonra ulaşılan dağcılar, hastaneye götürüldü (2)

'İGLO YAPARAK HAYATTA KALDIK'Bursa Uludağ'da, dün zirve tırmanışı yaptıkları sırada mahsur kalan ve JAK timlerince 14 saatte kurtarıldıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 amatör dağcıdan Ömür Büyüköztürk, "Çok zor şartlarda kaldık, 14 saat oradaydık.

BURSA (DHA) - 'İGLO YAPARAK HAYATTA KALDIK'

Bursa Uludağ'da, dün zirve tırmanışı yaptıkları sırada mahsur kalan ve JAK timlerince 14 saatte kurtarıldıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 amatör dağcıdan Ömür Büyüköztürk, "Çok zor şartlarda kaldık, 14 saat oradaydık. Çok şükür kurtulduk" dedi.Ali Can ise sağlık durumunun iyi olduğunu ve iglo (kardan ev) yaparak, hayatta kalmayı başardıklarını söyledi.


ULUDAĞ'DA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

ULUDAĞ'DA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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