Uludağ'da mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Uludağ'da mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'da yürüyüşe çıktığı Uludağ Milli Parkı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Uludağ'da mahsur kalan kişi kurtarıldı
13.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 13.09.2020 19:40

Bursa'da yürüyüşe çıktığı Uludağ Milli Parkı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Uludağ Milli Parkı Oteller Bölgesi'nden Küçük Zirve mevkisine arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan M.D, gruptan ayrılarak farklı yöne gitti.

Yönünü kaybeden M.D, yetkilileri arayarak yardım istedi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, M.D'nin Saklıgöl mevkisinde mahsur kaldığını tespit etti.

Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve AFAD'dan oluşan 18 kişilik ekip, kısa sürede M.D'ye ulaştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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