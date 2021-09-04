Uludağ'da mahsur kalan 4 arkadaş kurtarıldı
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Uludağ'da mahsur kalan 4 arkadaş kurtarıldı

Uludağ'da mahsur kalan 4 arkadaş kurtarıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Bursa'da Uludağ'a kamp yapmak için çıkan ve mahsur kalan 4 arkadaş AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'da Uludağ'a kamp yapmak için çıkan ve mahsur kalan 4 arkadaş AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yıldırım ilçesinde Balaban Mahallesi mevkisinden Uludağ'a çıkan İslam Can İ. (19), Emre Edebalı D. (18), Yusuf Ü. (18) ve Hüseyin İ. (14) havanın kararmasıyla dağda mahsur kaldı.

Polis ekiplerine haber veren 4 arkadaş için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 5 saatlik çalışmanın sonrasında 4 arkadaşa Softaboğan Şelalesi mevkisinde ulaştı.

Mahsur kalan 4 arkadaş, ekipler tarafından güvenli bir şekilde dağdan kurtarılırken, polis ekiplerince ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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