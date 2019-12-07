Uludağ'da mağara ve kuyulardaki kazım çalışmaları başladı

07.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:32

Uludağ'da altı gün önce zirveye doğru yürüyüşe çıkan ve sonrasında sis ve tipinin bastırmasıyla yönlerini kaybedip kaybolduğu düşünülen iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler aramanın altıncı gününde keşiş tepesinin sırtlarında bulunan ve zirvenin alt kısmında kalan ve iki kayıp dağcının sığınabileceğini düşündüğü mağara ve kuyularda arama yaptığı görüntüler ortaya çıktı.



Uludağ kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları altıncı gününde de devam ediyor. Ekipler beş gündür yaptıkları çalışmalar sonucunda iki dağcıya ait ne bir iz nede emare bulunabildi. Bugün termal dedektörlerlede ikinci günde de aramaya çıkan ekipler bir iz bulamadı. İki kayıp dağcının 1 Aralık günü ailelerine biz buraya gidiyoruz diyerek attıkları fotoğrafta da gözüken keşiş tepesinin altındaki bu mağarada ekipler mağaranın kapısına biriken iki metrelik karı kazıdıktan sonra içeri girmeyi başardı. Ekiplerin mağara içerisindeki arama çalışmaları devam ediyor. O anlar ise kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA