Uludağ'da kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi maske ve mesafe denetimleri yapılıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi, jandarma ekipleri denetimler gerçekleştiriyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dinamik denetim uygulaması kapsamında, Uludağ'a gelen vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

Maske ve mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara idari para cezası işlemi uygulanıyor.

Uludağ'da tedbir amaçlı 5 trafik, 3 JAK ve 7 asayiş timi ile sivil 128 jandarma personeli görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz