Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu
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Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da tırmanış yaparken 1 Aralık'ta kaybolan dağcılara ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu.

18.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:10
Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu

Kış turizminin en önemli merkezlerinden 'da tırmanış yaparken 1 'ta kaybolan dağcılara ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu.


Kayıp dağcıları arama çalışmalarının 17. gününde JAK, JÖH, AFAD ve sivil toplum ekiplerinin arama devam ederken, kayıp dağcılardan Efe Sarp'a (37) ait olduğu değerlendirilen mont ve batonun yakınlarındaki Kürekli Dere Şelalesi yakınlarında ceset bulundu. Cesedin kimlik tespiti için adli tıpa gönderileceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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