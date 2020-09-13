Uludağ'da kayboldu, kurtarma ekipleri buldu
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Uludağ'da kayboldu, kurtarma ekipleri buldu

BURSA'da, arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'da yürüyüşe çıkan M.D., yönünü bulamayıp kayboldu.

Uludağ'da kayboldu, kurtarma ekipleri buldu
13.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:45

BURSA'da, arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'da yürüyüşe çıkan M.D., yönünü bulamayıp kayboldu. AFAD ve JAK ekipleri, M.D.'yi Saklıgöl mevkisinde buldu.

Olay, dün gece saatlerinde, Uludağ'ın Saklıgöl mevkisinde meydana geldi. İzinsiz şekilde yürüyüş yapan M.D. ile birlikte 8 arkadaşı Milli Park Oteller Bölgesi'nden küçük zirveye doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra arkadaşları Kestel yönüne gitmek için M.D.'nin yanından ayrıldı. M.D. ise oteller bölgesine doğru dönüşe geçti. Bir süre sonra yolunu kaybeden M.D., arama ve kurtarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Harekete geçen AFAD ve JAK ekipleri, M.D.'nin Saklıgöl mevkinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 18 kişilik bir ekip, arama faaliyetine başladı. Yaklaşık bir saatlik arama çalışmaları sonucunda M.D., Uludağ Milli Parkı Saklıgöl mevkinde bulundu. M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

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