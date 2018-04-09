Uludağ'da Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Ailesiyle piknik için geldiği Uludağ'da kaybolan kişinin bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıyayla bölgesine ailesiyle piknik yapmaya gelen Hasan Can Altan (22), tek başına ormanda gezerken yolunu kaybetti.

Altan, ailesini arayarak cep telefonundan konum göndermelerini istedi. Ailesi, yaklaşık bir saat sonra çocuklarının gönderdikleri konuma gelmemesi ve cep telefonuna da ulaşılamaması üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Altan'ın bulunması için çalışma başlattı.