Uludağ'da kaybolan kadın bulundu (2)
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Uludağ'da kaybolan kadın bulundu (2)

Uludağ'da kaybolan kadın bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

KAYIP KADIN BULUNDUBursa Uludağ'da geçen cuma günü piknik sırasında odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa (59), sağ olarak bulundu.

KAYIP KADIN BULUNDU

Bursa Uludağ'da geçen cuma günü piknik sırasında odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa (59), sağ olarak bulundu. Merkez Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerinde bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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